Снег, ветер и до -6. Погода в Алтайском крае 15 марта

На дорогах местами гололедица

Заснеженные сосны и березы / Фото: unsplash.com

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

На большей части территории пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 5-10 м/с.

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