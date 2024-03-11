В регионе похолодание ожидается 14 марта

Снег / Фото: unsplash.com/Viva Zhang

Погода во второй декаде марта в Алтайском крае будет неустойчивой и очень непредсказуемой: оттепели будут сменяться морозами, в большинство дней ожидается снег, а на выходных в регионе могут объявить штормовое предупреждение. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Так, 12 марта снег и мокрый снег пройдет в Алтайском крае местами, но уже в среду осадки ожидаются на большей части территории региона. Местами они будут сильной интенсивности, ветер усилится до 15-22 м/с, поднимутся метели.

“Во вторник и среду ночью температура воздуха составит -1…-7°С, по северным районам – от -8 до -13°С, днем будет от -4 до +3°С. 12 марта по югу воздух еще прогреется +7°С. 14 и 15 марта в регионе ощутимо похолодает. Ночью будет от -9 до -14°С, а местами выхолодит до -15…-20°С. Днем температуры снова станут отрицательными: -1…-6°С.

И если в среду и четверг небольшой снег пройдет лишь в отдельных районах края, то 16 и 17 марта он ожидается на большей части территории региона. Местами поднимутся метели, а ветер усилится до 18-24 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае на выходных могут объявить штормовое предупреждение.

“Температура воздуха ночью на выходных в регионе составит -6…-12°С, при прояснении столбики термометров опустятся до -17°С. Днем ожидается 0…-5°С, по югу до +4°С”, – рассказала синоптик.

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