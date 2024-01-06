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Снова тепло, снова метели. О погоде в Алтайском крае 6 января

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Потепление, которое пришло на Алтай, вновь принесло с собой сильный ветер

Снова тепло, снова метели. О погоде в Алтайском крае 6 января

Фото: unsplash.com

6 января в Алтайском крае будет относительно тепло, а местами столбики термометров и вовсе поднимутся до +4 градусов. Такой прогноз опубликовал региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем по краю температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов. До +4 ожидается в южных районах.

При этом практически по всему региону будет идти небольшой снег, а по югу – мокрый снег. Ветер будет южный с переходом в западный, скорость – 7-12 м/с. Местами возможны метели: в первой половине дня на юге будут порывы до 20 м/c.

В Барнауле погода ожидается спокойнее, чем в целом по краю. Температура воздуха составит -1…-3 градуса. Днем синоптики прогнозируют небольшой снег и слабую метель.

Источник
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