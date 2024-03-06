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Средний размер зарплаты в Бийске вырастет почти до 50 тысяч рублей

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Такие данные озвучили в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года

Средний размер зарплаты в Бийске вырастет почти до 50 тысяч рублей

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

В 2024 году средний уровень зарплаты в Бийске может увеличиться до 49 тысяч рублей. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

Такие данные местные чиновники представили в плане-прогнозе социально-экономического развития города на ближайшие три года.

Отмечается, что изменения в зарплате коснутся работников крупных и средних предприятий города.

При этом, согласно данным управления стратегического развития и экономики Бийска, в первом полугодии 2023 года средний размер зарплаты составил 33 тысячи рублей.

Источник
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