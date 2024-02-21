Погода. Март Фото: Анна Меньшикова, Толк

По мнению метеорологов, в большинстве российских регионов март будет, скорее, зимним и теплеть начнет только к концу первого месяца весны

На большей части России настоящая весенняя погода с плюсовой температурой воздуха установится только в 20-х числах марта, сообщает vesiskitim.

“До 20 марта среднесуточная температура воздуха в средней полосе России будет отрицательной. По ночам сохранится угроза заморозков”, – отметила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

При этом на Урале и юге Сибири сильных холодов не прогнозируют. По ночам в среднем ожидается от -6 до -11 градусов. Днем же в регионах столбики термометров будут оставаться в районе -5 градусов. При этом март может принести в Сибирь множество снегопадов, пишет PRIMPRESS.

В Алтайском крае, по предварительному прогнозу, в марте ожидаются температурные качели от -24 до 0 градусов. Периоды потеплений будут чередоваться с морозными днями на протяжении всего месяца.

1 марта днем температура воздуха составит -14 градусов, однако уже на следующий день потеплеет до -2 градусов. После этого на несколько дней вновь похолодает. По ночам температура в регионе будет опускаться до -20. Днем столбики термометра будут ползти вверх, передает goodmeteo.

Настоящая же весна придет в сибирские регионы не раньше апреля, напоминают синоптики.

Ранее “Толк” писал о том, что 40-градусные морозы продержатся в Алтайском крае до конца рабочей недели. Штормовое предупреждение в регионе продлили до 23 февраля.

Взято отсюда