Цветы и снег Фото: unsplash.com

На большей части территории края 8 марта будет около 0 градусов, небольшой снег, но в Барнауле ожидается преимущественно без осадков

До 8 марта включительно в Алтайском крае местами воздух в дневные часы будет прогреваться до +5 градусов, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Ночью 8 марта температура воздуха по краю составит -6…-11 градусов, в предгорьях может быть до -17. Местами пройдет небольшой снег, ветер будет юго-западным, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Днем в праздничный выходной ожидается 0…-5 градусов, по югу до +5. На большей части каря небольшой снег, мокрый снег, местами метели. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле ночная температура составит -7…-9 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Днем потеплеет до -1…-3 градусов, в конце дня может быть небольшой снег. Ветер останется юго-западным, но усилится до 5-10 м/с.

Отметим, что 6 и 7 марта погода будет аналогичной, лишь по ночам возможны изменения в пару градусов.

Стабильное повышение дневных температур ожидается только к концу третьей декады марта.

Взято отсюда