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Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на Новый год

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Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на Новый год

Зима. Снегопад Фото: unsplash.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Жителей региона ждут метели и усиление ветра

В Алтайском крае синоптики передают штормовое предупреждение на воскресенье, 31 декабря, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Так, днем на большей территории региона пройдет небольшой снег с метелями. На дорогах гололед. Скорость юго-западного ветра составит 12-17 м/с, местами порывы могут достигнуть 28 м/с. Днем температура составит -4…+1 градус.

Ночью 1 января по краю пройдет небольшой снег, местами ожидаются метели. На дорогах будет скользко. Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут до 20 м/с. Ночные температуры составят -4…-9 градуса, местами похолодает до -14.

Днем снег в крае не прекратится. Местами синоптики прогнозируют мокрый снег и метели. На дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер может ускориться до 20 м/с. Температура в дневное время составит -4…+1 градус.

Взято отсюда

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