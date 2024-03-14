Вечер. Ночь. Метель Фото: Unsplash.com

Следующие три дня в крае обещают быть снежными, местами возможны метели и сильные порывы ветра. На дорогах будет наблюдаться гололедица

Снегопады с метелями, порывистым ветром и ночное похолодание до -18 градусов ждет жителей Алтайского края в период с 15 по 17 марта, сообщил региональный Гидрометцентр.

15 марта по краю ночью ожидается -8…-13 градусов, местами до -18 и небольшой снег. Ветер прогнозируют западного направления, 3–8 м/с, с порывами до 13 м/с. В дневные часы обещают -1…-6 градусов, на большей части края будет небольшой, местами умеренный снег. Порывы ветра усилятся до 16 м/с.

В краевой столице ночью -11…-13 градусов, преимущественно без осадков, ветер западный 3–8 м/с. Днем потеплеет до -3…-5 градусов, возможен небольшой снег и усиление ветра до 5–10 м/с.

16 марта в крае ночью -6…-11 градусов, в некоторых районах до -16, небольшой снег, мокрый снег, могут быть метели. Ветер сменится на юго-западный 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Днем синоптики обещают -1…+4 градуса, осадки продолжатся. Сила ветра может достичь 19–24 м/с.

В Барнауле в ночью термометры покажут -7…-9 градусов, в начале ночи небольшой снег, ветер юго-западный 3–8 м/с. Днем ожидается около 0…-2 градусов. Во второй половине дня по прогнозу умеренный снег, мокрый снег и метель. Ветер будет юго-западным, 3–8 м/с.

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