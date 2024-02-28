Погода. Весна Фото: Анна Меньшикова

В целом погода в первые дни весны будет спокойной, однако уже к празднику 8 Марта все может измениться и в край придет очередной шторм

Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых заявила, что Алтайский край в ближайшие дни будет находиться под влиянием обширного сибирского антициклона, сообщает “КП на Алтае”. Значит, погода будет теплой и спокойной.

“Температура воздуха будет постепенно повышаться, примерно на 2–3 градуса каждый день. Днем столбик термометра будет держаться на отметке от 0 до минус 5, а при солнечной погоде и выше”, – рассказала Людмила Сырых.

Ночные температуры будут ниже. Так, в ночь на 29 февраля ожидается от -10 до -15 градусов и лишь местами до -22.

В последний день зимы ожидаются небольшие осадки. 29 февраля над регионом будет проходить атмосферный фронт и в южных районах пройдет небольшой снег. Также в отдельных районах ожидается усиление ветра до 16 м/с.

В первый день весны местами также пройдет небольшой снег. Как уверяет синоптик, 1 и 2 марта в регионе верхние слои атмосферы затянет восточный циклон – пройдет небольшой снежок, усилится ветер. Однако у земли продолжит действовать антициклон.

В воскресенье, 3 марта, снова вернется хорошая погода. В целом синоптики обещают спокойную погоду в начале весны, но к 8 марта возможны сюрпризы.

“Предварительно, днем 7 марта и сутки 8 марта ожидается штормовая погода”, – отметила Людмила не Сырых.

Согласно данным сервисов по прогнозам погоды, в эти дни в крае могут пройти сильные снегопады и возможно усиление ветра.

Взято отсюда