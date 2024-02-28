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Стало известно, когда начнут строить новую дорогу в густонаселенном районе Барнаула

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Стало известно, когда начнут строить новую дорогу в густонаселенном районе Барнаула

Строительство дорог Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Старт строительства запланирован на начало дорожно-строительного сезона 2024 года. Работы пройдут строго в рамках условий заключенного госконтракта

В Барнауле определили подрядчика для строительства одной из самых ожидаемых дорог в городе. Новосибирская компания “Сибинвест” займется обустройством новой магистрали по улице 280-летия Барнаула. Фирма победила в открытом аукционе, итоги которого на днях опубликовали на сайте ЕИС “Закупки”. Когда начнется строительство и какой будет новая дорога, читайте в материале “Толка”.

“Соседский” подрядчик

Взято отсюда

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