Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

За период праздничных выходных был зафиксирован всплеск респираторных инфекций, также жители региона обращались к медикам с обморожениями и переломами, в меньшей степени с ожогами и инфарктами

Порядка 59 тысяч обращений поступило за новогодние выходные в поликлиники Алтайского края. А бригады скорой помощи в этот период совершили более 24 тысяч выездов. Об этом в ходе очередной пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

“Начну с афоризма – все готовились отдыхать, а мы готовились работать. Это связано с тем, что во второй половине декабря мы увидели рост заболеваемости респираторными инфекциями. Тенденция была продолжена к новогодним праздникам и сохранялась все выходные дни несмотря на работу медицинских служб”, – заявил министр.

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