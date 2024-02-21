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Такое чувство, 90-е настали: рубцовчан возмутило отключение отопления в морозы

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Такое чувство, 90-е настали: рубцовчан возмутило отключение отопления в морозы

Отопление. Батарея. Тепло Фото: Толк

Жители третьего по величине города Алтайского края пожаловались, что температура в их квартирах упала до +10 градусов. До этого в Рубцовске произошла авария на теплосети в районе улицы Смоленской

Очередная авария на теплосети в Рубцовске вызвала острую реакцию местных жителей. Накануне, 20 февраля, горожане писали в социальных сетях о том, что температура в квартирах упала до +10 градусов. В то время когда официальные источники сообщали об устранении дефекта на трубопроводе, рубцовчане продолжали жаловаться на холодные батареи.

Хронология аварии и ее устранения

Одно из первых официальных сообщений об очередной коммунальной аварии в третьем по численности населения городе Алтайского края появилось в Telegram-канале “СГК Рубцовск” в 8.34 20 февраля.

Взято отсюда

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