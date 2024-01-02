Такого еще не было. Какими природными аномалиями отличился 2023 год в Алтайском крае?

Регион перенес испытание засухой, морозами, затяжными дождями и ураганом

Фото: amic.ru

2023 год для жителей Алтайского края имеет все шансы стать одним из самых запоминающихся из-за обилия погодных аномалий Так, в период с 6 по 8 июня в регионе установилась небывалая для начала лета жара: воздух прогревался выше +30°С, а по юго-западным районам – до +35. Такого в первой декаде июня не было как минимум последние 30 лет, об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

“7 июня на четырех метеостанциях были установлены новые максимальные температуры данного дня. В Барнауле воздух прогрелся до +38,5°С, а в Камне-на-Оби – до 39,5°С. В этих городах были перебиты рекорды 1953 года. В Ключах столбики термометров поднялись до +40,1. Жарче всего было в Кулунде – здесь зафиксировали +41,4°С. В этих селах были обновлены рекорды, которые держались с 1992 года”, – рассказала синоптик.

Запомнился своими аномалиями также необычайно теплый март. Из-за повышенного температурного режима в крае на неделю раньше обычного разрушился снежный покров. По этой же причине на 12 дней раньше ото льда вскрылась Обь. В первой и во второй декаде апреля временный снежный покров несколько раз образовывался повторно. А в мае после хорошего потепления пришли возвратные заморозки. Летом фиксировался большой недобор осадков, а в сентябре и даже в ноябре из-за дождей не могли своевременно провести уборочную, потому что почва была настолько переувлажнена, что техника тонула в грязи. А в декабре температура неоднократно повышалась выше 0°С, что для первого зимнего месяца в Сибири тоже нетипично.

Однако самым большим метеорологическим потрясением для всех жителей региона стал ураган, который пронесся по территории Алтайского края 19 ноября. Со зданий срывало кровли и обшивку, без света остались более 70 населенных пунктов, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.

“Скорость ветра на большей части региона составила 25-30 м/с. В Благовещенке он усилился до 32 м/с, страшнее всего было в Усть-Чарышской Пристани – здесь ураганный втер дул со скоростью 35 м/с. Нанесенный ущерб социальным объектам составил миллионы рублей. Мы выдали более 250 справок гражданам, чье имущество было застраховано”, – рассказала Людмила Сырых.

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