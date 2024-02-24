реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Такой день. Новый ураган на Алтае и рост расходов на обращение с бездомными животными

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

О главных событиях региона за 13 февраля

Такой день. Новый ураган на Алтае и рост расходов на обращение с бездомными животными

Горы зимней ночью / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае снова ожидается непогода – в МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. Днем 14 февраля и сутки 15-го пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, а в предгорьях очень сильные осадки. Ветер же усилится до 32 м/c и выше.

Полиция проводит проверку по факту конфликта между таксистом и пассажиркой. Женщина прошла медицинское обследование, результаты которого будут готовы через 10 дней. Водителя тоже опросили. Оба участника происшествия представили в защиту своих версий видеозаписи.

В Барнауле увеличили расходы бюджета на обращение с животными без владельцев. На эти цели из краевого бюджета городу в 2024 году выделили 6,7 млн рублей. Однако количество заявок на отлов бездомных собак растет, и депутаты приняли решение о выделении еще порядка 5 млн рублей.

Источник
погода , погода в санкт петербурге ,

горняк22 телеграм
Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба опасным микробом

Жителей Алтайского края предупредили о заражении хлеба опасным микробом

Людей призывают не есть такой хлеб Белый хлеб / Фото:…

Узнать больше
Очередная магнитная буря может накрыть Землю в ближайшее время

Очередная магнитная буря может накрыть Землю в ближайшее время

Вероятность этого составляет 10% Взрыв на Солнце / Фото: pixabay.com…

Узнать больше
62-летний физрук из Барнаула пробежал марафон в Индии

62-летний физрук из Барнаула пробежал марафон в Индии

В своей возрастной категории Александр Агишев занял 17-е место Александр…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp