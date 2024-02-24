Такой день. Новый ураган на Алтае и рост расходов на обращение с бездомными животными

О главных событиях региона за 13 февраля

Горы зимней ночью / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае снова ожидается непогода – в МЧС по региону объявили штормовое предупреждение. Днем 14 февраля и сутки 15-го пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, а в предгорьях очень сильные осадки. Ветер же усилится до 32 м/c и выше.

Полиция проводит проверку по факту конфликта между таксистом и пассажиркой. Женщина прошла медицинское обследование, результаты которого будут готовы через 10 дней. Водителя тоже опросили. Оба участника происшествия представили в защиту своих версий видеозаписи.

В Барнауле увеличили расходы бюджета на обращение с животными без владельцев. На эти цели из краевого бюджета городу в 2024 году выделили 6,7 млн рублей. Однако количество заявок на отлов бездомных собак растет, и депутаты приняли решение о выделении еще порядка 5 млн рублей.

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