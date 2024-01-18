На берегах Золотого озера обосновалась морозная погода, однако водоем по больше части остается свободным от ледяных оков

В алтайском заповеднике показали Телецкое озеро в середине января. Фото и видео опубликовали в группе учреждения во “ВКонтакте”.

По словам сотрудников заповедника, сейчас на водоеме сохраняется морозная, но тихая погода. При таких условиях видно, как озеро испускает пар, создавая волшебные зимние туманы.

“На Телецком озере тихо, морозно и снежно. Озеро парит”, – отметили в заповеднике.

Ранее берега Телецкого озера преобразили причудливые ледяные фигуры. В заповеднике это место назвали уникальным, поскольку там наслаждаться шумом прибоя и красотой стихии можно круглый год.

Взято отсюда