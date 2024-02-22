Тепла не ждите: в Алтайском крае 22 февраля будет до -38 и без осадков

В регионе сохраняется аномальное похолодание

В Алтайском крае 22 февраля в ночные и утренние часы от -33 до -38 градусов, местами -26..-31. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

Днем в крае от -16 до -21 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Бийске 22 февраля ночью и утром – от -33 до -28 градусов, днем от -19 до -27 градусов. Преимущественно без осадков. Туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 1-2 м/с.

22 февраля в Бийске метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Уровень загрязнения ожидается повышенный.

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