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Тепло, но снежно и ветрено будет в Алтайском крае 8 марта

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Тепло, но снежно и ветрено будет в Алтайском крае 8 марта

Цветы и снег Фото: unsplash.com

До +11 градусов прогреется воздух в регионе в эти длительные мартовские праздники. Но при этом все дни будет идти снег

Днем 8 марта в Алтайском крае ожидается около -1…-6, а по южным районам до +4 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром местами возможны изморозь и туман. В большинстве районов края в этот день пройдет небольшой снег, мокрый снег, вероятны метели. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в пятницу около -2…-4 градусов и небольшой снег. На дорогах местами скользко. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В ближайшие два дня в Алтайском крае потеплеет до +6 градусов, по южным районам до +11, также пройдет снег.

Взято отсюда

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