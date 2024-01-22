реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Ученые предсказали пандемию из-за “зомби-вирусов”, найденных в Сибири

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет

Ученые предсказали пандемию из-за "зомби-вирусов", найденных в Сибири

Фото: unsplash.com

В вечной мерзлоте Арктики и Сибири скрываются вирусы, которые могут вернуться и вызвать новые эпидемии из-за потепления и бурения нефтяных скважин, пишет РБК.

“Зомби-вирусами” ученые называют возбудителей болезней, которые были активны в прошлом, но теперь заморожены. Исследователи уже нашли вирусы, которые заразны даже спустя почти 50 тысяч лет.Ученые уже приступили к планированию сети мониторинга, чтобы на ранних этапах выявлять заболевания, вызываемые древними вирусами, оказывать медпомощь инфицированным и предотвращать выезд заболевших за пределы региона.

Вирусологи отметили, что сейчас анализ пандемических угроз сосредоточен на болезнях, которые могут появиться в южных районах и затем распространиться на северные. При этом мало внимания уделяется заболеваниям, которых могут возникнуть в северных районах.

По словам ученых, наибольший риск связан не с таянием вечной мерзлоты, а с исчезновением арктического морского льда, в результате чего вырастет промышленное развитие Сибири. Это высвободит огромное количество патогенов.

Источник
погода на 3 , погода в самаре ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

Thumbnail
Погода

В подвале барнаульской пятиэтажки прорвало канализацию

23.01.2024

 Напитки

Йопыд

23.01.2024

 Мир

За дискредитацию армии собираются забирать имущество: новости СВО за 22 января

23.01.2024

 Мир

Елену Блиновскую отправили в СИЗО

23.01.2024

 Погода

Ученые предсказали пандемию из-за “зомби-вирусов”, найденных в Сибири

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Балицкий рассказал, на каком городе Запорожья сконцентрировались ВСУ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Скоро Канаду присоединит”. Медведев сыронизировал над указом Зеленского

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

Экс-глава Всемирного банка назвал “элегантной” мерой конфискацию активов РФ

23.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Сил не хватает”. Зачем Зеленскому указ об “украинских территориях” в РФ?

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске