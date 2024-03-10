Уже в первые дни работы она раскрыла жестокое преступление

8 марта 2024, 09:00933Написать комментарий

30-летняя старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Ангелина Горюнова занимается самыми запутанными делами, а в свободное время любит фотографировать природу. Иногда красивые пейзажи получается сделать даже на месте происшествия.

Накануне 8 Марта старший лейтенант юстиции откровенно рассказала NGS22.RU о своей работе и объяснила, как удается расколоть даже самых хитрых преступников.

Мечта детства

Ангелина всегда хотела быть следователем. Когда ее мама работала секретарем в суде, и не с кем было оставить ребенка, то она брала 5-летнюю дочь с собой, а та с волнением следила за происходящим.

— Сидела на последней лавочке и внимательно слушала, — рассказывает следователь. — Помню, судили девушку, которая пошла на кражу, чтобы купить наркотики. Я прониклась этой историей, переживала и хотела понять, почему она дошла до такой жизни.

Во время судебных заседаний Ангелина многого не понимала, поэтому, чтобы во всём разобраться, пошла в библиотеку и попросила Уголовный кодекс.

— Библиотекарь, конечно, посмотрела на меня с недоумением, но всё же дала то, что я попросила. Вышла на улицу, села на лавочку и с увлечением начала читать Уголовный кодекс. Особенно интересовали статьи про убийства. После этого стала увлекаться детективами и часами пропадала за книжками, стараясь раскрыть загадки раньше героев произведений, — вспоминает девушка.

В старших классах Ангелина обожала право и выиграла городскую олимпиаду по этому предмету. После окончания школы она поступила на юридический факультет Алтайского государственного университета, а потом пришла в Следственный комитет:

— Уже в юности знала, что буду заниматься особо тяжкими преступлениями, поэтому нисколько не сомневалась в том, с чем связать свою жизнь.

«Кошмар перед 8 Марта»

В 2019 году Ангелина начала работать в Заринском межрайонном следственном отделе. Уже в первое свое дежурство девушка раскрыла убийство, которое произошло несколько лет назад в одном из сёл недалеко от города. Двое приятелей выпивали, а после этого один из них пропал:

— Ранее расследование этого уголовного дела было приостановлено, но мне вместе с сотрудниками уголовного розыска удалось установить подозреваемого и полностью восстановить картину. Один из знакомых пропавшего сельчанина вскоре после его исчезновения переехал жить к матери. Выяснилось, что он убил приятеля, а тело закопал у себя на участке около туалета, потом так испугался, что не мог находиться дома.

Во время допроса мужчина во всём сознался и показал, где спрятал тело. Он признался, что его уже давно мучила совесть.

— Вот и получилось, что сразу поехала на осмотр места происшествия, во время которого в земле были обнаружены останки. В общем, полное погружение, — говорит старший лейтенант юстиции. — В первые дни почти не спала, столько работы было.

Через несколько дней Ангелину ждало еще одно ЧП — двойное убийство на золотых приисках в тайге. Трое сторожей выпивали, и один из них во время ссоры зарезал приятелей мачете, а потом выстрелил в них из ружья:

— Мы с трудом доехали в тайгу на снегоходах, дороги никакой не было. На месте картина была жуткая: кругом кровь, настоящий кошмар перед 8 Марта.

Другая чудовищная история произошла через несколько месяцев — сельчанин жил в доме с приятелем-инвалидом и получал его пенсию. В какой-то момент нервы не выдержали, он устал от бесконечных просьб, облил приятеля горючим и сжег заживо. Когда подозреваемого доставили в отдел, его одежда была пропитана бензином, а часть волос опалена. Сначала он во всём признался, а позднее внезапно заявил, что не виноват:

— Он утверждал, что взял бензин, чтобы завести стоящую во дворе машину, которую до этого чинил. Отлучился на 5 минут, вернулся и увидел пожар. Мы опровергли эту версию: экспертиза показала, что в автомобиле просто нечего ремонтировать — там не хватает деталей и завести его невозможно, а значит, горючее было не нужно. Горожанина приговорил к 16 годам лишения свободы.

«Борьба не на жизнь, а на смерть»

С 2022 года Ангелина работает в четвертом отделе по расследованию особо важных дел в Барнауле, сейчас она старший следователь. Девушка говорит, что часто выйти на след виновного удается благодаря какой-то мелочи. Например, задержать насильника смогли, заметив банковскую карту, которую он выронил недалеко от места преступления. А вычислить маршрут нападавшего удалось по камерам.

Раскрыть запутанные дела бывает непросто. Чтобы задержать педофила из другого региона, который надругался над девочкой из Алтайского края, пришлось съездить в несколько командировок и войти в доверие к детям, которые были готовы раскрыться не сразу:

— Это была громкая история. Житель другого региона зарегистрировался в соцсетях под именем подростка и переписывался с детьми. Он несколько раз принуждал прислать интимные видео, а потом пересылал другим людям. Вскоре один из взрослых обратился в полицию и удалось выйти на след мужчины. Я убеждена, что половые преступления в отношении девочек проще расследовать женщинам, ведь им легче быть откровенными с нами.

Больше всего следователю нравится состязательность:

— Бывает, что закидывают ходатайствами, ты опровергаешь слова защитников, приводишь свои доказательства. Часто это борьба «не на жизнь, а на смерть». В такие моменты чувствую азарт и всегда верю, что справедливость восторжествует, как бы пафосно это не звучало.

Помимо работы со взрослыми, Ангелина также часто проводит время с детьми, занимаясь профилактикой преступлений. Она читает лекции в школах и лагерях, навещает подопечных в детских домах. Некоторые после разговора с девушкой сами мечтают стать следователями.

— В такие моменты понимаю, что всё не зря, — подчеркнула старший следователь.

Разговорит любого

Ангелина говорит, что может найти подход к каждому, и научилась с первого взгляда понимать, врет человек или нет:

— Никогда не жалею своего времени, во время допросов разговариваю и на отвлеченные темы. Потом, когда преступник расслабляется и начинает рассказ, то пытаюсь специально его спровоцировать и вывести на эмоции. Смотрю на реакцию, делаю выводы, ловлю на мелочах. Часто человек теряется, не отвечает на уточняющие вопросы.

Понимая, что правда раскрыта, многие начинают плакать и говорят, что произошло на самом деле. Однажды мужчина, который пытался убить жену, разрыдался во время очной ставки.

— Он сначала не признавал вину, а увидев супругу, упал на колени и стал просить прощения. Плакал, говорил, что ревновал, поэтому и ударил ножом. Может, совесть взяла верх, — предполагает Ангелина.

Увидеть красоту

Хобби следователя — пейзажная фотография. Девушка любить снимать природу, порой красивые виды встречаются даже на местах преступлений.

— У меня в телефоне 30 тысяч фотографий, я научилась видеть прекрасное повсюду. Иногда обращаю внимание на красивый вид на месте преступления. Например, вижу густой лес или бурную реку, а позднее возвращаюсь, чтобы сделать кадр, — сказала следователь.

Девушка любит путешествовать по России и привозит домой сотни снимков. Недавно она побывала на Байкале, она в восторге от природы этого места:

— Фотография учит замечать мелочи, что уже не раз помогало в работе. Иногда, чтобы решить проблему, нужно просто посмотреть на нее под другим углом.

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Взято Источник

10.03.2024