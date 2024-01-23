Зима, снег Фото: unsplash.com

Морозы постепенно отступают с территории Алтайского края, а им на смену идет потепление с небольшими осадками в отдельных районах

В Алтайском крае еще сохраняется мороз и режим “черного неба”, однако вскоре в регионе заметно потеплеет. Об этом свидетельствуют данные краевого ЦГМС.

Так, 24 января в крае будет морозная погода без осадков. Ночью ожидается -23…-28 градусов, днем обещают в районе -10…-15. Утром возможны изморозь и туман. На дорогах местами скользко. Скорость южного ветра составит 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

А уже с 25 января холод начнет отступать: температура воздуха ночью составит -20..-25 градусов, днем обещают в районе -8…-13 градусов. Осадков синоптики по-прежнему не прогнозируют, утром возможны туман и изморозь. На дорогах гололед. Южный ветер подует со скоростью 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

При этом до 18.00 25 января в крае сохранится режим “черного неба”, когда погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Заметно теплее станет в регионе 26 января. Столбики термометров ночью покажут -19…-24 градуса, днем в крае будет в районе -3…-8. По западу пройдет небольшой снег, утром местами ожидаются туман и изморозь. На дорогах будет скользко. Ветер немного усилится и подует с юга со скоростью до 13 м/с.

Взято отсюда