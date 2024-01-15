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В Алтайский край после оттепели пришли 20-градусные морозы

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В Алтайский край после оттепели пришли 20-градусные морозы

Гололед Фото: "Толк"

Еще вчера днем в крае было около +6 градусов, местами образовались лужи, а в ночь столбики термометров опустились ниже -20

В понедельник, 15 января, в Алтайском крае существенно похолодало. В ночь температура была -20…-25 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В дневные часы по краю ожидается немногим теплее: -14…-19 градусов, в Барнауле около -17…-19.

Осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах ожидается гололедица. Ветер подует западный, 7–12 м/с, местами по востоку порывы достигнут 19 м/с.

Ранее в Барнауле прошла аномальная январская гроза. Фундаментальной причиной столь необычного явления является глобальное потепление.

Взято отсюда

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