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В Алтайский край возвращаются морозы под -40 градусов

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В Алтайский край возвращаются морозы под -40 градусов

Зима. Снег. Погода. Фото: ru.freepik.com

“Почти весеннее” тепло покинуло Алтайский край в середине января, уступив место морозу с резко отрицательными температурными показателями

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Об этом сообщают синоптики краевого ЦГМС.

Так, уже предстоящей ночью 16 января местами в крае похолодает до -30 градусов, однако на большей территории региона будет около -22…-27 градусов. Днем температура составит -15…-20 градусов, в отдельных районах прогнозируют до -26 градусов.

Осадков в морозную погоду ждать не придется, утром возможна изморозь и туман. На дорогах скользко. Ветер также будет слабым: подует с юго-запада со скоростью 2–7 м/с.

17 января в Алтайском крае станет еще холоднее: ночные температуры составят -26…-31 градус, местами столбики термометров опустятся до -37. Днем метеорологи прогнозируют около -16…-21 градус, отдельные районы охватит холод до -27 градусов. Снега в крае в этот день не обещают, однако утром возможны изморозь и туман. На дорогах гололед. Скорость северо-восточного ветра составит 2–7 м/с.

Мороз не отпустит Алтайский край и накануне Крещения, 18 января: ночные температуры составят -26…-31 градус, местами столбики термометров покажут до -37. Днем ожидается около -14…-19 градусов, в отдельных районах будет холоднее: до -25 градусов.

Как и прежде, утро возможно будет туманным. На дорогах гололед. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Взято отсюда

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