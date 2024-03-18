Весна. Оттепель. Погода Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Новая неделя для жителей края начнется с тепла. Особенно заметного потепления стоит ждать в предгорье региона, там будет около +12 градусов

В понедельник, 18 марта, в Алтайском крае в светлое время суток ожидается только плюсовая температура, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В дневное время по краю будет около +2…+7 градусов, а по предгорным районам воздух прогреется до +12.

При этом осадков не обещают. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная. Ветер будет юго-западный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Жителей Барнаула ожидает +3…+5 градусов, преимущественно без осадков. Ветер также будет юго-западным, 2–7 м/с.

Ранее “Толк” показывал, как барнаульцы весело провожали зиму.

Взято отсюда