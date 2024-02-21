Зима. Поле Фото: unsplash.com

Аномальная погода негативно повлияла на состояние посевов в Алтайском крае. Высока вероятность, что озимые культуры не смогут пережить зиму

В Алтайском крае из-за малоснежной зимы с температурными перепадами и аномальными морозами могут погибнуть озимые посевы, сообщает “Вести 22” со ссылкой на слова начальника отдела агрометеорологии регионального ЦГМС Светланы Тарасовой.

Так, в регионе в прошлом году засеяли около 100 тысяч гектаров озимых зерновых. Из-за дождливой осени растения переросли и не успели достаточно закалиться. Также ситуацию усугубили дефицит снега, перепады температуры и аномальные морозы.

“В зимний период было то аномально тепло, то аномально низкие температуры. Очень холодно было в начале ноября, с 8 по 19 декабря, в январе и сейчас тоже наблюдается аномально холодная погода. Пониженный температурный режим и небольшая высота снежного покрова приводят к вымерзанию озимых зерновых. А оттепели и осадки способствуют образованию ледяной корки, которая также негативно влияет на перезимовку озимых. Вероятность того, что озимые выйдут из перезимовки в хорошем состоянии, очень невелика”, – сказала Тарасова.

В конце января состоялась первая проверка озимых. Специалисты вырезали на полях небольшие монолиты и определили состояние посевов. Оказалось, что погибли от 11% до 20% растений. Наибольшие потери – в Целинном районе.

Повторная проверка монолитов состоится на текущей неделе, а результат станет известен в начале марта.

Взято отсюда