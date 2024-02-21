реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Алтайском крае из-за погоды могут погибнуть озимые культуры

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае из-за погоды могут погибнуть озимые культуры

Зима. Поле Фото: unsplash.com

Аномальная погода негативно повлияла на состояние посевов в Алтайском крае. Высока вероятность, что озимые культуры не смогут пережить зиму

В Алтайском крае из-за малоснежной зимы с температурными перепадами и аномальными морозами могут погибнуть озимые посевы, сообщает “Вести 22” со ссылкой на слова начальника отдела агрометеорологии регионального ЦГМС Светланы Тарасовой.

Так, в регионе в прошлом году засеяли около 100 тысяч гектаров озимых зерновых. Из-за дождливой осени растения переросли и не успели достаточно закалиться. Также ситуацию усугубили дефицит снега, перепады температуры и аномальные морозы.

“В зимний период было то аномально тепло, то аномально низкие температуры. Очень холодно было в начале ноября, с 8 по 19 декабря, в январе и сейчас тоже наблюдается аномально холодная погода. Пониженный температурный режим и небольшая высота снежного покрова приводят к вымерзанию озимых зерновых. А оттепели и осадки способствуют образованию ледяной корки, которая также негативно влияет на перезимовку озимых. Вероятность того, что озимые выйдут из перезимовки в хорошем состоянии, очень невелика”, – сказала Тарасова.

В конце января состоялась первая проверка озимых. Специалисты вырезали на полях небольшие монолиты и определили состояние посевов. Оказалось, что погибли от 11% до 20% растений. Наибольшие потери – в Целинном районе.

Повторная проверка монолитов состоится на текущей неделе, а результат станет известен в начале марта.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

В Камне-на-Оби медиков скорой помощи оснастили тревожными кнопками

Фото: Антон Червяков В Камне-на-Оби по примеру крупных городов Алтайского…

Узнать больше
Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в марте 2024 года

Об этом расказали в РЭУ имени Плеханова. Источник фото: unsplash.com…

Узнать больше
В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В Алтайском крае увеличат патрулирование лесов

В 2024 году в Алтайском крае увеличится количество патрулирований лесов…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp