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В Алтайском крае на 16 марта и ночь 17-го передают штормовое предупреждение

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В Алтайском крае на 16 марта и ночь 17-го передают штормовое предупреждение

Ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 28 м/с, сильные осадки, метели

В Алтайском крае на 16 марта и ночь 17-го передают штормовое предупреждение, сообщает МЧС Алтайского края со ссылкой на прогноз синоптиков.

Так, по данным синоптиков, в Алтайском крае днем 16-го и ночью 17 марта ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, дождя, местами сильные осадки, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Наибольшее усиление ветра прогнозируется в Бийском, Заринском, Залесовском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Курьинском, Первомайском, Петропавловском, Топчихинском, Целинном и Чарышском районах, в Барнауле.

В ГУ МЧС России по Алтайском краю предупредили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны обрывы линий электропередач и аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций, а также увеличение количества ДТП. 

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Взято отсюда

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