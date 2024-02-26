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В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

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В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды

В Алтайском крае движение по федеральным дорогам осуществляется в штатном режиме, сообщает Министерство транспорта по региону.

Так, сняты ограничения, введенные ранее из-за непогоды на федеральных автомобильных дорогах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.

По-прежнему остаются закрытыми для проезда дороги:

  • от Курьи до границы с Республикой Казахстан на автомобильной дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;
  •  от федеральной трассы А-322 до Староалейского на дороге А-322 – Горняк – Староалейское;
  • от Змеиногорска до Рубцовска на трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области;  
  • от Поспелихи до Курьи на трассе “Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.

погода на 10 , погода по часам ,

Взято отсюда

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