В Алтайском крае на нескольких участках сняты ограничения из-за непогоды

В регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды
В Алтайском крае движение по федеральным дорогам осуществляется в штатном режиме, сообщает Министерство транспорта по региону.
Так, сняты ограничения, введенные ранее из-за непогоды на федеральных автомобильных дорогах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан.
По-прежнему остаются закрытыми для проезда дороги:
- от Курьи до границы с Республикой Казахстан на автомобильной дороге Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан;
- от федеральной трассы А-322 до Староалейского на дороге А-322 – Горняк – Староалейское;
- от Змеиногорска до Рубцовска на трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области;
- от Поспелихи до Курьи на трассе “Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан.
погода на 10 , погода по часам ,
Взято отсюда