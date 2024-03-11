Оттепель. Озеро. Весна Фото: annamaria anderson с сайта Pixabay

В регионе начинает властвовать весна, однако зима неохотно сдает позиции, напоминая о себе снегопадами и морозными ночами

В Алтайском крае в ближайшие дни температура воздуха вновь опустится до -20 градусов, но, правда, в ночное время, сообщает региональный Гидрометцентр.

12 марта в регионе еще продержится теплая погода с ночными температурами от -2 до -7 градусов, а по северу от -8 до -13 градусов. Днем же ожидается -3…+2 градуса, а по югу потеплеет до +7 градусов.

При этом в отдельных районах выпадет небольшой, по западу умеренный снег, также ожидается мокрый снег, возможны гололедные явления. Ветер подует южный, 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

В Барнауле термометры днем покажут от -1…+1 градуса. В конце дня возможен небольшой снег. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует южный, 4–9 м/с.

13 марта в крае днем прогнозируют -1…-6 градусов, а по югу до +4 градусов. Однако в течение дня температура воздуха начнет снижаться. В отдельных районах также пройдет небольшой, по востоку умеренный снег. Помимо этого, ожидаются мокрый снег и метели. Ветер подует западный, 6–11 м/с, по востоку местами порывы достигнут 15–20 м/с.

В Барнауле в этот день будет от -1 до -3 градусов, с похолоданием в течение дня. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер западный, 6–11 м/с.

14 марта ночью в регионе температура опустится до -9…-14 градусов, а местами и до -15…-20. Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер подует юго-западный, 4–9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

В Барнауле днем ожидается от -2 до -4 градусов. Вечером прогнозируют небольшой снег. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.

Ранее синоптики рассказали, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров. По их словам, в этом году первый месяц весны будет теплее, чем в прошлом году.

Взято отсюда