Ремонт дорог Фото: Виталий Барабаш
Речь идет об участках краевых трасс, которые ждут ремонт в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”
В Алтайском крае определили всех подрядчиков для ремонта региональных дорог, сообщил минтранс края.
Все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 объектов регионального и межмуниципального значения завершились. К работам дорожники приступят при наступлении хорошей погоды.
“Уже не первый год мы проводим конкурсные процедуры заблаговременно. Благодаря этому дорожный-строительный сезон начинается вовремя и на всех объектах, ремонт которых предусмотрен планом, работы завершаются в установленные сроки, а в ряде случаев и с опережением”, – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Взято отсюда