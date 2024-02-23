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В Алтайском крае определили подрядчиков на ремонт региональных дорог

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В Алтайском крае определили подрядчиков на ремонт региональных дорог

Ремонт дорог Фото: Виталий Барабаш

Речь идет об участках краевых трасс, которые ждут ремонт в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”

В Алтайском крае определили всех подрядчиков для ремонта региональных дорог, сообщил минтранс края.

Все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 объектов регионального и межмуниципального значения завершились. К работам дорожники приступят при наступлении хорошей погоды.

“Уже не первый год мы проводим конкурсные процедуры заблаговременно. Благодаря этому дорожный-строительный сезон начинается вовремя и на всех объектах, ремонт которых предусмотрен планом, работы завершаются в установленные сроки, а в ряде случаев и с опережением”, – отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Взято отсюда

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