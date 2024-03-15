В регионе ожидается резкое ухудшение погоды днем 16 марта

Метель / Фото: unsplash.com / Zac Durant

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на день 16 марта и ночь 17 марта из-за ухудшения погодных условий. В регионе усилится ветер, пройдут обильные снегопады и поднимутся метели. Об этом amic.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

“Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду. Местами его порывы достигнут отметок 25-28 м/с. Будет идти снег и мокрый снег, местами возможны осадки сильной интенсивности. Кроме того, поднимутся метели”, – уточнила эксперт.

Также на выходных передают гололедные явления. На дорогах будет сильная гололедица и снежные заносы.

Температура воздуха в ночь на 16 марта будет колебаться от -7 до-12°С, местами похолодает до -17°С. Днем в субботу синоптики прогнозируют -3…+2°С. В ночь на 17 марта обещают -2…-7°С, днем воздух прогреется до -1… +4°С.

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