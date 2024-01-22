реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Устранение нарушений проконтролируют

В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 300 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.

Как сообщили в телеграм-канале горадминистрации, руководителям предприятия рекомендовали “незамедлительно приступить к очистке прилегающих территорий и обработке противогололедными средствами”. Устранение замечаний проконтролируют.

Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.

Источник
погода , погода ростов ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

22.01.2024

 Погода

Днем до -6 и без осадков: о погоде в Алтайском крае 22 января

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Это типично”. В Европарламенте осудили реакцию Запада на удар по Донецку

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Число погибших при обстреле ВСУ рынка в Донецке увеличилось до 27

22.01.2024

 Специальная Военная Операция

Украинские военные пожаловались журналистам из США на полчища крыс в окопах

22.01.2024

 Новости

В Словакии оценили возможность встречи премьера страны с Путиным

22.01.2024

 Новости

Российские гвардейцы уничтожили дрон «Баба-яга» ВСУ у Северска

22.01.2024

 Новости

Женщина пришла на ужин в честь дня рождения и неприятно удивилась

22.01.2024

 Новости

Помощница учителя созналась в совращении школьников

22.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске