В Барнауле магазинам сделали замечания за плохую уборку снега и наледи

Устранение нарушений проконтролируют
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле сотрудники мэрии за неделю обследовали более 300 предприятий потребительского рынка и промышленности и сделали замечания из-за поздней и некачественной уборки прилегающих территорий от снега и наледи.
Как сообщили в телеграм-канале горадминистрации, руководителям предприятия рекомендовали “незамедлительно приступить к очистке прилегающих территорий и обработке противогололедными средствами”. Устранение замечаний проконтролируют.
Ранее рассказали, кто в Барнауле должен убирать снег и куда жаловаться, если этого не делают.
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