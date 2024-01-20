В Барнауле пожаловались на “непутевых” родителей, оставляющих малышей без присмотра

Жительница города рассказала о матери, которая надолго зашла в магазин, а маленьких детей оставила ждать на темной улице

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на родителей, которые оставляют маленьких детей на улице без присмотра и заходят без них в магазин. Слова горожанки приводит “Инцидент Барнаул”.

“Хочу обратиться к непутевым родителям, чтобы задумались! Вчера вечером после 17:30 вышла из магазина “Мария-Ра” по ул. Антона Петрова, 246, и увидела плачущую девочку четырех лет с ребенком грудного возраста в коляске. Я подошла, начала общаться с девочкой и пытаться ее успокоить. Родителей рядом не было! Дети совсем еще крошечные!” – рассказала женщина.

По ее словам, на улице в это время было уже темно, скользко, а магазин вдобавок еще и стоит рядом с опасным перекрестком. Из-за этого девочке было боязно.

“Оказалось, мать зашла в магазин. Я не знаю, сколько дети стояли до того как вышла я. Но мы с ними простояли минут 20! Матери долго не было. На вопрос, как часто их одних так оставляют на улице, девочка ответила, что постоянно! И ей всегда страшно”, – добавила горожанка.

Когда мать вышла, на вопросы женщины о безопасности детей она ничего не ответила, лишь дернула коляску и ушла быстрым шагом. Очевидица допустила, что в такой ситуации могло произойти что угодно, и призвала родителей не оставлять маленьких детей на улице без присмотра.

Источник

прогноз погоды на день , погода на ноябрь ,