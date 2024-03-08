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В барнаульском трамвае никто не заступился за женщину, пока ее били подростки

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Потерпевшая обратилась в полицию

В барнаульском трамвае никто не заступился за женщину, пока ее били подростки

Драка в трамвае / Фото: “Инцидент Барнаул”

В Барнауле две девушки-подростка побили пассажирку трамвая № 10, сообщила сестра потерпевшей телеграм-каналу “Инцидент Барнаул”.

По ее словам, конфликт произошел вечером 7 марта. В его результате пострадавшая заработала черепно-мозговую травму.

“Ни один из пассажиров (особенно мужчин) не заступился и не прекратил противоправные действия подростков”, – отметила горожанка.

Потерпевшая обратилась в полицию. Причины конфликта при этом не уточняются.

Источник
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