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В Барнауле из-за непогоды вышли из строя несколько светофоров

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В Барнауле из-за непогоды вышли из строя несколько светофоров

Светофор Фото: pixabay.com

Очередной шторм вновь прошелся по Барнаулу, повредив некоторые объекты инфраструктуры, в том числе светофорные комплексы

В Барнауле из-за неблагоприятных погодных условий не работают светофоры на нескольких перекрестках, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, речь идет о следующих участках:

  • ул. Власихинская, 65 (ТЦ “Волна”);
  • ул. Германа Титова – ул.40 лет Октября;
  • ул. Советской Армии – ул. Минская.

В настоящее время сотрудники “Барнаулгорсвета” восстанавливают поврежденные светофоры.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее сообщалось, что из-за погоды в Алтайском крае закрыли несколько участков трасс. А после улучшения обстановки возобновили движение в прежнем режиме.

Взято отсюда

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