Самолет. Бортпроводник Фото: Unsplash.com

Ночью 11 января в Барнауле бушевала непогода: в краевой столице то лил дождь с грозами, то пошел снег. Все это сопровождалось сильным порывистым ветром

В Барнауле 11 января из-за погоды задержали авиарейсы в Москву.

Так, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Барнаула, вовремя не вылетели рейсы авиакомпаний S7 и “Аэрофлот”. В частности, самолет авиакомпании S7 должен был вылететь по расписанию в 08.05, однако вылет перенесли на 14.30. Вылет борта “Аэрофлота” был запланирован на 9.55, отправку перенесли на 16.00.

Соответственно, задерживаются два рейса из Москвы. Из “Шереметьево” самолет “Аэрофлота” не вылетел в 8.45. Вылет перенесли на 14.48. В 07.05 также из “Домодедово” не вылетел самолет S7. Новое время вылета – 13.33.

Ранее жители Алтайского края рассказали, что ночью им не удалось поспать из-за сильного ветра и грома с молниями.

Взято отсюда