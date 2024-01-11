Светофор Фото: pixabay.com

Ночью 11 января в Барнауле наблюдались неблагоприятные погодные условия с сильным ветром и осадками. Все это привело к нарушениям в работе городской инфраструктуры

В Барнауле утром 11 января из-за повреждения линий связи и светофорного оборудования на фоне непогоды оказались отключены несколько светофорных комплексов, сообщает пресс-центр городской администрации.

Не работают светофоры на следующих участках:

ул. Малахова – ул. Германа Титова;

ул. Юрина, 188;

ул. Матросова, 5.

Бригады “Барнаулгорсвета” занимаются восстановлением работы объектов.

Кроме того, из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях с 13.30 до 16.30 также отключат светофоры на нескольких участках:

пр. Ленина – ул. Гоголя;

пр. Ленина – ул. Никитина;

пр. Социалистический – ул. Никитина;

пр. Красноармейский – ул. Никитина.

Помимо прочего, из-за непогоды остались без света некоторые районы города. В частности, по словам читателей “Толка”, отсутствует уличное освещение в районе улиц Телефонной, Антона Петрова и 2-й Северо-Западной и других. Местами оборваны ЛЭП. Один из проводов лежит на дороге вдоль пешеходного перехода на перекрестке А. Петрова – Телефонная.

Также на дорогах утром образовались девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий: в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение. На фоне непогоды в регионе закрыли несколько участков трасс.

Взято отсюда