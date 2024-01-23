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В Барнауле усиленно посыпают превратившиеся в каток тротуары

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В Барнауле усиленно посыпают превратившиеся в каток тротуары

Очистка тротуаров от снега и наледи Фото: Пресс-центр городской администрации

Дорожники продолжат борьбу со снегом и гололедом на улицах краевой столицы. Из-за резкой смены погоды тротуары покрылись слоем льда

В Барнауле из-за частых перепадов температур и осадков образовался гололед на тротуарах. В связи с этим дорожники усилят работу по обработке пешеходных зон, сообщает пресс-центр городской администрации.

Так, 23 января в городе планируют очистить от снега и наледи проспекты Энергетиков, Красноармейский, Ленина, улицы Молодежную, Малахова, Солнечная Поляна и др.

Кроме того, посыпать тротуары противогололедными реагентами будут на улицах Шукшина, Папанинцев, Кутузова, Загородной, Балтийской, Молодежной, Профинтерна, проспектах Социалистическом, Красноармейском, Калинина, Комсомольском и других участках.

Для этого в дневную смену на улицах города будут работать 73 единицы техники, 121 дорожный рабочий.

Взято отсюда

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