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В Бийске с 19 по 21 февраля действует режим «черного неба»

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В Бийске с 19 по 21 февраля действует режим «черного неба»

Это связано с морозной и безветренной погодой, способствующей повышению концентрации вредных примесей в воздухе

Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, в Бийске с 15 часов 19 февраля до 15 часов 21 февраля ожидаются неблагоприятных метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности. 

Это связано с морозной и безветренной погодой, способствующей повышению концентрации вредных примесей в воздухе.

Режим «черного неба» действует также в Барнауле.

По словам экспертов, пики концентрация вредных веществ в воздухе приходятся на утро и вечер. Поэтому в это время желательно меньше находиться на улице, а также отказаться от проветривания помещений: на поверхности пылевых частиц могут оседать вредные вещества, такие как оксиды азота, канцерогены.

Кроме того, с 19 по 23 февраля в Алтайском крае ожидаются аномальные морозы: местами столбики термометр опустятся до -38 градусов.

погода на неделю , погода по часам ,

Взято отсюда

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