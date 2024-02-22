В Бийске с 19 по 21 февраля действует режим «черного неба»

Это связано с морозной и безветренной погодой, способствующей повышению концентрации вредных примесей в воздухе
Согласно прогнозу Алтайского гидрометцентра, в Бийске с 15 часов 19 февраля до 15 часов 21 февраля ожидаются неблагоприятных метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.
Это связано с морозной и безветренной погодой, способствующей повышению концентрации вредных примесей в воздухе.
Режим «черного неба» действует также в Барнауле.
По словам экспертов, пики концентрация вредных веществ в воздухе приходятся на утро и вечер. Поэтому в это время желательно меньше находиться на улице, а также отказаться от проветривания помещений: на поверхности пылевых частиц могут оседать вредные вещества, такие как оксиды азота, канцерогены.
Кроме того, с 19 по 23 февраля в Алтайском крае ожидаются аномальные морозы: местами столбики термометр опустятся до -38 градусов.
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Взято отсюда