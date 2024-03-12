В ГД внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине недействительной

Авторы инициативы сочли решение о передаче полуострова политическим преступлением

Пейзаж в Крыму / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма Украине в 1954 году незаконным, пишет ТАСС.

Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. По их утверждению, Россия как правопродолжатель СССР расценивает решение о передаче полуострова без учета волеизъявления российского народа “как политическое преступление”.

Также авторы обосновали необходимость законопроекта тем, что по Конституции СССР 1936 года союзные органы госвласти не имели права принимать решения о передаче территорий от одной союзной республики к другой, а референдум о принадлежности Крыма в 1954 году не проводился. Кроме того, решение принимали в пользу Украинской ССР, что не соответствовало требованиям Устава ООН, поскольку отношения между СССР, РСФСР и УССР должны были основываться на принципе “суверенного равенства” и оформляться международно-правовыми актами.

Отмечается, что законопроект направлен “на очищение правового наследия Российской Федерации от ничтожных актов, не имевших правовых оснований”, но порождавших беззаконие и политические преступления.

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