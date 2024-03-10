В храме под Новосибирском почерневшая 200-летняя икона обновилась сама собой

Служители церкви к иконе не прикасались

Фото предоставлено отцом Андреем / “КП-Новосибирск”

В храме села Довольное Новосибирской области самообновилась почерневшая икона Георгия Победоносца, пишет “КП-Новосибирск”.

Черную от копоти икону 15 лет назад в молитвенный дом отдал житель села Баклуши. Там она простояла 10 лет, а потом ее передали в церковь села Довольное.

Все эти годы икону не чистили – на ней было даже не разглядеть лица святых. Но со временем служители стали замечать, что на ней проявляются отдельные участки. А на днях обратили внимание, что изображение стало еще четче: появились лики Георгия Победоносца и двух святителей по бокам.

“Стало понятно, что произошло что-то необычное. Но мы ничего не делали, даже не прикасались к ней”, – рассказал настоятель храма имени Сергия Радонежского в селе Довольное отец Андрей.

Священник выслал фото специалистам по иконописи. Они предположили, что икона была сделана в XIX веке переселенцами с Украины, но большой исторической ценности она не имеет, так как это обычная сельская икона.

Предполагается, что защитный слой лака иконы за годы хранения впитал копоть и пыль, но со временем сошел, оказавшись в теплом, сухом и проветриваемом помещении. Отец Андрей однако связывает самоочищение иконы с регулярными молитвами за бойцов СВО. Как отметил священнослужитель, Георгий Победоносец является покровителем воинов, и проявление его лика означает, что “наши воины под его защитой”.

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