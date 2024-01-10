В ожидании бури. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

В МЧС рассказали, как подготовиться к приближающему урагану и что делать, если он застал вас на улице

Фото: Анастасия Чебакова / amic.ru

Ураган, во время которого в Алтайском крае ветер может усилиться до опасных значений – 33 метра в секунду, ожидается в регионе вечером 10 и ночью 11 января. В регионе уже действует режим повышенной готовности, однако меры предосторожности не помешает принять и самим гражданам. Как действовать во время разгула стихии, как обезопасить себя и сохранить свое имущество и куда звонить, если ситуация вышла из-под контроля, рассказываем в рубрике “Вопрос-ответ”.

Как подготовиться к приближающемуся урагану?

В первую очередь нужно успокоиться и не поддаваться панике. Разгул стихии ожидается в регионе вечером 10 января и ночью на 11 января, поэтому есть время к приближающемуся урагану подготовиться. В МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют плотно закрыть двери и окна, в том числе на лоджиях и балконах.

Если они не застеклены и там хранятся банки, лыжи, ящики, горшки и другие вещи, уберите их. При сильном ветре все это может сдуть: вы понесете ущерб (но это еще полбеды), в конечном итоге могут пострадать люди.

Если вы живете в частном доме и не хотите потом искать по соседям свои ведра, метлы и лопаты, их тоже рекомендуется убрать туда, откуда точно не сдует.

Не лишним будет побеспокоиться и об автомобиле. Его лучше загнать в гараж, если он есть, либо на крытую парковку. Если такой возможности нет, то хотя бы не ставьте его вблизи домов, деревьев и рядом с баннерными конструкциями. Напомним, во время последнего разгула стихии в Алтайском крае со зданий срывало кровли и обшивку, деревья ломало и вырывало с корнями – они падали на дома, автомобили и проезжую часть. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.

Что делать во время урагана?

В МЧС настоятельно рекомендуют отказаться от поездок и по возможности не выходить на улицу. Близко к окнам (особенно стеклянным) во время порывов ветра лучше тоже не подходить.

Если во время урагана вы оказались на улице, нужно постараться найти укрытие. Сделать это нужно как можно скорее, так как с крыш и корпуса зданий может сорвать листы металлопрофиля, шифер и черепицу. Важно держаться как можно дальше от легких построек, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев.

Переждать разгул стихии можно в подземном переходе, магазине или любом другом капитальном строении.

Когда ветер стихнет, не стоит сразу выходить на улицу: через несколько минут шквал может повториться. Когда станет ясно, что разгул стихии закончился, осмотритесь – нет ли свисающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов.

Будьте осторожны и опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов. Обходите оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением.

Что делать, если человек получил травму?

Если вы или любой другой человек пострадали, либо есть угроза жизни, звоните на единый номер 112.

А куда звонить, если произошла коммунальная авария?

Можно, конечно, тоже позвонить на номер 112, но нагрузка во время разгула стихии на эту службу пиковая. Поэтому рекомендуется обращаться напрямую в аварийную той организации, которая может решить возникшую проблему. На этот случай мы сделали информатику с их номерами телефонов.

Кстати, что делать, если ваше имущество было повреждения во время урагана, мы рассказывали в нашем материале.

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