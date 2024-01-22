В подвале барнаульской пятиэтажки прорвало канализацию

В управляющей компании заявили, что засор произошел по вине самих жильцов, которые спускают в трубу “все подряд”. Течь ликвидировали, а последствия оставили подсыхать

В многоэтажном доме в центре Барнаула на улице Чкалова, 32 в подвале прорвало канализацию. Квартиры пропитались соответствующим запахом, однако устранять проблему никто не торопится.

Прорыв обнаружили 16 января. Жильцы сразу же позвонили в аварийную службу и оставили заявку. Управляющая компания отреагировала только 21 января, после третьей заявки, утверждают жители дома.

Течь УК “Центральная” устранила, но неприятную жижу из подвала никто не откачивает. Главный инженер компании Владимир Синев заявил, что засор произошел из-за халатного отношения людей, которы бросают в канализацию все подряд.

Откачать нечистоты, по его словам, не получится — сначала нужно дождаться, пока подвал просохнет, потом будет составляться акт.

“А потом, пока будет погода позволять, если там есть что-то лишнее, то просто уберется со временем, почистится и вынесется”, – заключил Синев.

Эксперты советуют жильцам активно присмотреться к другим УК, более заинтересованным в благополучии их дома.

Взято отсюда