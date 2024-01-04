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В последние дни года в Алтайском крае пойдет дождь

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В последние дни года в Алтайском крае пойдет дождь

Мокрый снег. Дождь Фото: unsplash.com

Аномальный декабрь в крае закончится мокрым снегом с дождем и порывистым ветром. 29 декабря синоптики прогнозируют до +6 градусов

Под самый конец 2023 года в Алтайском крае ожидается порывистый ветер и дождь с мокрым снегом, предупредили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозу, со второй половины дня 29 декабря и до первой половины ночи 1 января 2024 года будет сильный ветер до 13–18 м/с, местами с порывами до 24 м/с.

Синоптики прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, местами снег и гололедные явления. Также возможно отложение мокрого снега, метели, снежные заносы.

При этом температура воздуха 29 декабря поднимется днем до +6 градусов, а в другие дни будет около 0 градусов или с небольшим минусом.

В МЧС по Алтайскому краю уточнили, что наиболее сильный ветер ожидается в Алейском, Быстроистокском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Курьинском, Мамонтовском, Петропавловском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском, Усть-Калманском, Усть-пристанском, Целинном и Шипуновском районах.

“В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением количества ДТП”, – предупреждают в ведомстве.

Взято отсюда

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