Засуха. Жара Фото: pixabay.com

Аномальная жара может повлечь за собой большое число лесных пожаров. Таяние ледников, вероятно, вызовет сильные штормы в прибрежных регионах

Согласно прогнозам синоптиков, лето 2024 года станет самым жарким сезоном за всю историю наблюдений. Объяснили это тепловым влиянием явления Эль-Ниньо, сообщают “Известия”.

Феномен Эль-Ниньо заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.

Погодные изменения прогнозируют во всем мире. В местностях, где много осадков, ожидают засуху, а на засушливых территориях – влажную погоду.

В июне синоптики прогнозируют температуру на семь градусов выше нормы во многих регионах России. Так, в Москве, Калуге, Твери и Калининграде столбики термометров могут показывать до +35 градусов, а в республиках Северного Кавказа, на Урале и Дальнем Востоке могут установиться температурные рекорды.

Ранее сообщалось, что ученые из Хельсинки выяснили влияние Сибири на борьбу с глобальным потеплением. Утверждается, что на это влияют аэрозольные частицы, многие из которых образуются над тайгой в Западной Сибири.

Взято отсюда