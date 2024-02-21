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В России лето 2024 года может стать самым жарким в истории

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В России лето 2024 года может стать самым жарким в истории

Засуха. Жара Фото: pixabay.com

Аномальная жара может повлечь за собой большое число лесных пожаров. Таяние ледников, вероятно, вызовет сильные штормы в прибрежных регионах

Согласно прогнозам синоптиков, лето 2024 года станет самым жарким сезоном за всю историю наблюдений. Объяснили это тепловым влиянием явления Эль-Ниньо, сообщают “Известия”.

Феномен Эль-Ниньо заключается в том, что вода в экваториальной части Тихого океана неожиданно становится теплее, чем обычно.

Погодные изменения прогнозируют во всем мире. В местностях, где много осадков, ожидают засуху, а на засушливых территориях – влажную погоду.

В июне синоптики прогнозируют температуру на семь градусов выше нормы во многих регионах России. Так, в Москве, Калуге, Твери и Калининграде столбики термометров могут показывать до +35 градусов, а в республиках Северного Кавказа, на Урале и Дальнем Востоке могут установиться температурные рекорды.

Ранее сообщалось, что ученые из Хельсинки выяснили влияние Сибири на борьбу с глобальным потеплением. Утверждается, что на это влияют аэрозольные частицы, многие из которых образуются над тайгой в Западной Сибири.

Взято отсюда

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