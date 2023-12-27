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Велосипеды, смартфоны, роботы: бизнесмены и чиновники исполнили желания 160 детей

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Новогодние подарки вручали в рамках социальной акции

Велосипеды, смартфоны, роботы: бизнесмены и чиновники исполнили желания 160 детей

Благотворительная акция / Фото: mybusiness22.com

160 детей из районов края, попавших в сложную жизненную ситуацию, получили подарки к Новому году. Среди них велосипеды, смартфоны, умные часы, конструкторы, роботы и многое другое. 

Желания детей исполняли в рамках благотворительного “Делового Нового года”. Его организует компания “СиСорт” при участии Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Министерства социальной защиты края, а также инициативы Центра “Мой бизнес” региона #МойбизнесПомогает.

“Участники “Делового Нового года”, предприниматели и управленцы, вместо покупки билета на форум приобретали подарок ребенку, попавшему в трудную жизненную ситуацию”, – рассказал исполнительный директор “СиСорт” Виталий Савинков.

По словам представителя губернатора и правительства Алтайского края в краевом Законодательном собрании Александра Евстигнеева, до Нового года все дети получат подарки. Он лично поддержал “Деловой Новый год” и предложил соединить его с акцией по сбору подарков нуждающимся детям.

А врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева уверена, что социальная ответственность предпринимателей и в целом общества в крае высока.

“Радует, что развиваются благотворительные проекты, которые активно поддерживают предприниматели региона. От всей души благодарю вас, уважаемые предприниматели, что вы помогаете исполнять детские мечты”, – сказала Елена Абдулаева.

По словам руководителя регионального Центра “Мой бизнес” Антона Слободчикова, “Деловой Новый год” всегда проходит с трепетом, со всей возможной самоотдачей и серьезным подходом к  желаниям детей.

“Мы постарались подарить им самое важное – улыбку, радость, тепло и внимание”, – говорит руководитель Центра. 

Благотворительная акция / Фото: mybusiness22.com

Региональный Центр “Мой бизнес”, по решению президента реализует в крае нацпроект “Малое и среднее предпринимательство”, который не только помогает начать свое дело, но и объединяет бизнес-сообщество в помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне.

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