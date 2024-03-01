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Весна пришла. В Алтайском крае 1 марта будет тепло, но ветрено

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Весна пришла. В Алтайском крае 1 марта будет тепло, но ветрено

Зима. Снег. Погода. Фото: Виталий Барабаш

Первый день весны будет по-настоящему теплым. Такая погода сохранится как минимум на протяжении недели и будет сопровождаться снегопадами

Днем 1 марта в Алтайском крае воздух прогреется до 0…-5 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В этот день по краю преимущественно без осадков, но по северным районам местами пройдет небольшой снег, возможны метели. На дорогах местами будет гололедица. Ветер подует с запада со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается около -3…-5 градусов и небольшой снег. На дорогах местами по-прежнему гололедица. Ветер западный, 4–9 м/с.

Взято отсюда

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