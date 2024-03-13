Ветер до 22 м/с, снег, дождь и гололед: о погоде в Алтайском крае 13 марта

В регионе объявлено штормовое предупреждение

В Алтайском крае 13 марта в ночные и утренние часы от -6 до -11 градусов, местами 0,-5, по северу местами до -16. На большей части территории умеренный, местами сильный снег, мокрый снег, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

Днем в крае от -2 до -7 градусов, по югу до +3. В отдельных районах небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождем, возможны гололедные явления, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Бийске 13 марта ночью и утром – от +3 до +5 градусов, днем от 0 до +1. Туман. Дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-14 м/с.

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Взято отсюда