Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

Очередное штормовое предупреждение передают в Алтайском крае в середине марта. Пока снежная стихия не торопится покидать регион

В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается штормовая погода, сообщает сайт краевого ЦГМС.

По данным синоптиков, в регионе днем 16 и ночью 17 марта ожидается усиление ветра до 20 м/с, местами порывы достигнут 28 м/с. Также в крае обещают осадки: снег, мокрый снег, дождь, метели. На дорогах местами гололед и снежные заносы. Прогнозируют отложения мокрого снега.

Ночные температуры составят от -2 до -7 градусов, местами похолодает до -17. Днем температура будет колебаться от -3 до +4 градусов.

Наибольшее усиление ветра прогнозируется в Барнауле, а также в Бийском, Заринском, Залесовском, Зональном, Калманском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Курьинском, Первомайском, Петропавловском, Топчихинском, Целинном и Чарышском районах.

Уже 18 марта непогода стихнет. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, но на дорогах местами будет скользко. Скорость юго-западного ветра не превысит 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, днем 0…+5.

Взято отсюда