Ветер свыше 33 м/с и сильные метели ожидаются в Алтайском крае 10 января

Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя

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Штормовое предупреждение действует в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в крае ожидается от -2 до -7 градусов, однако местами будет ощутимо теплее – от +2 до +7 градусов.

Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, местами гололедные явления, сильные метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с, во второй половине дня местами порывы 25-30 м/с, по югу местами 33 м/с и более.

В Барнауле ожидается от -3 до -5 градусов. В конце дня пройдет небольшой снег, мокрый снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15-20 м/с.

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