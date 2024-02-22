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Ветреный день. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

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День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь

Ветреный день. О погоде в Алтайском крае 13 февраля

Заснеженная ветвь / Фото: unsplash.com

От -7 до -12 градусов ожидается в Алтайском крае днем во вторник, 13 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Источник
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