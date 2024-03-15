Чучело Масленицы Фото: barnaul.org

В это воскресенье жителям краевой столицы будет где насладиться вкусными блинами и поучаствовать в традиционных масленичных состязаниях

Масленичная неделя подходит к концу, а значит, что уже в это воскресенье барнаульцы будут отмечать проводы зимы. 17 марта в краевой столице запланировано немало развлечений, которые заинтересуют и взрослых и детей. “Толк” сделал подборку мест, где можно будет бесплатно поесть блины, приятно провести выходные и насладиться праздником.

1

Парк “Изумрудный”

17 марта с 12.00 до 15.00 в парк приглашают на празднование русской Масленицы. Организаторы обещают масленичный столб не как у всех, бой подушками на бревне, состязания в силе, ловкости и выносливости, катание на хаски, лошадях и снегоходах, выступления народных коллективов, а также традиционное масленичное чучело.

Кроме того, каждый желающий сможет поучаствовать в различных конкурсах и получить за это памятные призы и подарки. А все гости отведают щедрые угощения.

2

Парк “Центральный”

В этот день в парке “Центральный” подготовят программу “Широкая Масленица”. Празднование продлится с 12.00 до 15.00.

Гостей встретят с блинами, горячим чаем, песнями и частушками. В программе русские народные игры, забавы, соревнования по гиревому спорту, выставка работ конкурса на лучшее чучело Масленицы “Боярыня Масленица”, ярмарка декоративно-прикладного творчества, работа русской кухни.

На главной сцене парка пройдет концертно-игровая программа с участием театральной студии “ТаланТы” и детского казачьего коллектива “Услада”, розыгрыш призов и награждение победителей конкурса “Боярыня Масленица”.

Отмечается, что при хорошей погоде традиционно сожгут масленичное чучело.

3

Парк “Лесная сказка”

В “Лесной сказке” на Масленицу обещают развлечения на любой вкус и возраст. Праздник, как и в других парках, продлится с 12.00 до 15.00.

На территории будут проходить соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, состязания на ловкость и силу, гадания и много других разных русских забав и развлечений.

Гостей ждет концертная программа с участием ансамблей народной песни и вокально-хореографических коллективов города. А также блины, игры и подарки. В конце празднования планируется сжигание семиметрового чучела.

4

Эко-Ярмарка

Эко-Ярмарка на Взлетной ежегодно проводит народные гуляния в честь Масленицы. Отметить приход весны можно будет на главной парковке с 12.00 до 15.00.

Всех гостей встретят с блинами и горячим чаем. Они смогут также поучаствовать в традиционных конкурсах – проявить свою ловкость, взобраться на масленичный столб и побороться за главные призы.

В завершение праздника – народное сожжение чучела.

5

Лыжная база “Локомотив”

“Русская масленица” на лыжной базе начнется в 11.00 и продлится до 17.00. Гостям обещают веселый праздник на главной сцене с хороводами, конкурсами, ведущим и приятной музыкой, выставку партнеров и ярмарку мастеров, вкусную еду, сжигание чучела, а также лотерею для всех участников праздника.

Ярким акцентом праздника станет массовый забег на пять километров. В качестве угощения – вкусная каша и чай.

6

ТРЦ Galaxy

С 14.00 до 16.00 в зоне фудкорта торгового центра состоится большой семейный праздник. В программе традиционные развлечения, такие как метание валенок, подкидывание блинов и ходьба в лаптях.

Провожать зиму будут танцами, песнями, выступлением баяниста и приятными подарками. Вход на мероприятие свободный, всех участников угостят блинами и ароматным чаем.

7

Планета Q

С 15.00 до 18.00 весну также встретят и в развлекательном комплексе. Большая праздничная программа включает выступление фольклорных коллективов, розыгрыш различных призов, хороводы, сожжение чучела, неоновое шоу, ростовых кукол, фотозону для памятных снимков и многое другое.

Взято отсюда